Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Erste In-Engine-Szenen enthüllt

Bei der gestrigen Xbox Partner Preview gab es im Stream zahlreiche Videos zu kommenden Spielen von Drittanbietern zu sehen. Zu diesen zählte auch Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, welches sich derzeit bei Konami in der Entwicklung befindet. Der neue Trailer zeigt nun erstmals In-Engine-Material.Die Neuauflage basiert auf der Unreal Engine 5 und wird somit deutlich schöner als das ursprünglich 2004 veröffentlichte Original (Metal Gear Solid 3: Snake Eater) aussehen. An der Geschichte soll sich hingegen nichts ändern, wie Konami noch einmal versicherte.Das nun veröffentlichte Video zeigt Ausschnitte aus einer Pre-Alpha-Version des Spiels. In diesen schauen wir dem Protagonisten Naked Snake dabei zu, wie er durch die feindlichen Reihen schleicht und auf seinem Weg den einen oder anderen Gegner lautlos ausschaltet.Weiterhin können wir in dem Trailer einige Eindrücke von der vielfältigen Tierwelt des Spiels gewinnen, zu der Krokodile, Schlangen, Frösche, Krebse oder Geier zählen. Zumindest einige davon werden Naked Snake auch als Nahrung dienen.Wann Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint, steht leider noch immer nicht fest.