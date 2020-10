Minecraft-Steve in Smash Bros.: Verhandlungen dauerten fünf Jahre

Minecraft Steve haut bald in Smash Bros. auf die Klötze

Steve hat Freunde & Feinde im Gepäck

In Smash Bros. tummeln sich Charaktere aus verschiedensten Spiele-Universen. Wie Nintendo bekannt gibt, wird der Prügel-Klassiker jetzt um eine echte Kultfigur reicher: Die als Steve bekannte Minecraft Figur. Die Verhandlungen für den Auftritt dauerten Jahre.Sowohl Smash Bros. - auf der Switch mit Super Smash Bros. Ultimate in seiner fünften Generation vertreten - als auch Minecraft, können auf eine große und begeisterte Spielerbasis verweisen. Jetzt kommt es recht unerwartet zur Vereinigung der beiden Kult-Titel. Wie Nintendo in einem Trailer angekündigt, wird Minecraft-Steve zukünftig seine Axt auch in Smash Bros. schwingen.Dabei war es offenbar kein leichtes, die beiden Titel an einen Tisch zu bekommen. Wie Mojang Co-Gründer Daniel Kaplan auf Twitter verrät, haben die Verhandlungen für einen Auftritt des Klötzchen-Helden im Nintendo-Spiel "mindestens vor fünf Jahren" begonnen. Wie Kaplan weiter ausführt, könne er nicht genau sagen, wann mit der Implementierung begonnen wurde, da er Mojang 2017 verlassen hatte.Wie in der offiziellen Mitteilung von Mojang zu lesen ist, wird Steve - zusammen mit Skins für Alex, Enderman und Zombies - als Teil des Challenger Pack-DLC in Smash Bros. integriert werden. Alle weiteren Details wie beispielsweise der mögliche Erscheinungstermin sind dann von Nintendo in einem Livestream-Event auf YouTube zu erwarten, der am Samstag, dem 3. Oktober, um 16:30 Deutscher Zeit startet.Im ersten Trailer zur Ankündigung sind dagegen schon die Fähigkeiten zu sehen, die man von Steve erwarten kann. So kommt der Minecraft-Held natürlich nicht ohne die Möglichkeit zum fleißigen Klötzchen-Bau aufs Schlachtfeld. Darüber hinaus gehören Axt, Schwert und sogar TNT-Blöcke zu den verfügbaren Waffen. Zu guter Letzt sind wohl auch einige Karten im Minecraft-Stil geplant.