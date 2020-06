Lost in Random - Electronic Arts kündigt märchenhaftes Adventure an

Mit Lost in Random hat Electronic Arts bei seinem Online-Event EA Play Live 2020 ein neues Action-Adventure vorgestellt. Dieses ent­steht beim Entwickler Zoink Games, der sich in der Vergangenheit unter anderem mit Fe einen Namen gemacht hat. Ein erster Trailer stimmt auf das Fantasy-Abenteuer ein.Schauplatz von Lost in Random ist das titelgebende Königreich Random, in dem das Schicksal eines jeden Bürgers durch Würfeln be­siegelt wird. Spieler schlüpfen in die Rolle des Mädchens Even, die zusammen mit ihrem ungewöhnlichen Begleiter Dicey einen Weg finden muss, ihrem Schicksal zu entfliehen.Lost in Random erscheint 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Nintendo Switch