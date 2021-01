Little Nightmares 2 - Neuer Trailer und Demo zum Grusel-Adventure

Besitzer einer PlayStation 4 können ab heute eine kostenlose Demo von Little Nightmares 2 herunterladen und so das Horror-Adventure ausprobieren, bevor es Anfang des nächsten Monats in den Handel kommt. Begleitet wurde die Vorschauversion außerdem von einem brandneuen Trailer.Nachdem die Demo von Little Nightmares 2 schon seit Mitte Dezember für den PC via Steam und GOG.com verfügbar ist, steht diese nun auch im Playstation Store zum Abruf bereit und lässt Spieler die ersten beiden Level ausprobieren. In der Rolle des kleinen Jungen Mono werden diese dann auch zum ersten Mal dem blutdurstigen "Hunter" begegnen.Little Nightmares 2 erscheint am 11. Februar 2021 und damit knapp vier Jahre nach dem ersten Teil für den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch . Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X folgen später.