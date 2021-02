Little Nightmares 2: Der Launch-Trailer zum Horror-Adventure ist da

Bandai Namco zeigt den offiziellen Launch-Trailer zum Horror-Adventure Little Nightmares 2. Die Fortsetzung des Indie-Hits lässt Spieler neue Abenteuer in einer albtraumhaften Welt erleben und ein mysteriöses Geheimnis verfolgen.In Little Nightmares 2 übernehmen Spieler die Kontrolle über den kleinen Jungen Mono, der in einer fremden Welt gefangen ist und in weiter Ferne das merkwürdig summende Signal einer Säule vernimmt. Auf dem Weg dorthin muss Mono allerdings an den unheimlichen Bewohnern des finsteren Ortes vorbei. Zum Glück ist er dabei nicht vollkommen auf sich allein gestellt, denn er wird von dem kleinen Mädchen Six begleitet, das Spieler des ersten Teils bereits kennengelernt haben.Little Nightmares 2 erscheint am 11. Februar 2021 für den PC, Stadia, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch . Weitere Konsolenfassungen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.