Life is Strange: True Colors - Teil 3 der Adventure-Reihe angekündigt

Square Enix setzt die Life is Strange-Reihe vor: Wie der Publisher nun bekannt gab, erzählt Life is Strange: True Colors die Geschichte einer brandneuen Heldin mit ganz besonderen Fähigkeiten. Einer erster Trailer verrät weitere Details zur Geschichte.Neuer Hauptcharakter von Life is Strange: True Colors ist die junge Frau Alex Chen, die von klein auf über eine besondere Gabe verfügt: Sie kann die Emotionen anderer Menschen als farbige Aura wahrnehmen - und diese nicht nur absorbieren und erleben, sondern sogar manipulieren. Als ihr Bruder eines Tages bei einem vermeintlichen Unfall ums Leben kommt, beginnt Alex, mithilfe ihrer Fähigkeiten die wahren Umstände seines Todes aufzudecken.Life is Strange: True Colors entsteht beim Studio Deck Nine (Life Is Strange: Before the Storm) für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X sowie Google Stadia. Als Release-Termin ist der 10. September 2021 angesetzt. Anders als vorherige Teile erscheint True Colors nicht in einzelnen Episoden, sondern als Gesamtpaket, das ohne Warten durchgespielt werden kann.