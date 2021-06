Landwirtschafts-Simulator 22: Trailer verrät den Release-Termin

Giants Software hat einen neuen Cinematic-Trailer zum Landwirtschafts-Simulator 22 veröffentlicht. Dieser enthüllt nicht nur das genaue Erscheinungsdatum des Spiels, sondern zeigt auch ein paar der neuen Features, auf die sich Fans der Reihe in diesem Jahr freuen dürfen.Hobby-Landwirte können im neuen Landwirtschafts-Simulator 22 viel Neues entdecken. Neben zusätzlichen Maps und Fahrzeugen sollen Produktionsketten für deutlich mehr Spieltiefe sorgen. Denn nach der Ernte können gesammelte Rohstoffe auch verarbeitet werden - etwa zu Brot, Öl oder Fruchtsaft. Neu sind in diesem Jahr Trauben, Oliven und Hirse.Im heute veröffentlichten Cinematic-Trailer ist zudem eine weitere Neuerung zu sehen: Im Spiel wird es nämlich auch schneien, denn es werden nun auch die vier Jahreszeiten dargestellt. Einen Termin hat das Spiel jetzt ebenfalls: Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X und ist auch via Google Stadia verfügbar.