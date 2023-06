John Carpenter's Toxic Commando - Zombie-Shooter mit 80s-Flair

Es war eine der größten Überraschungen gestern Abend beim Summer Games Fest: Focus Entertainment und Saber Interactive haben in Zusammenarbeit mit John Carpenter den Shooter Toxic Commando für PC und Konsole enthüllt. Der erste Trailer verspricht eine ziemlich blutige Mischung aus Action, Horror und Humor im 80er-Jahre-Stil.John Carpenter's Toxic Commando ist vor allem auf kooperatives Gameplay mit bis zu vier Spielern ausgelegt, welche gemeinsam als Söldner zombieähnliche Monstrositäten bekämpfen müssen, bevor diese die Erde vollständig überrennen. Erwartungsgemäß stehen verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Auswahl, welche jedoch noch nicht näher vorgestellt wurden.Wie das Video zeigt, kommt dabei nicht nur eine breite Palette an Feuerwaffen zum Einsatz, denn Spieler können auch hinter dem Lenkrad verschiedener Fahrzeuge Platz nehmen und so beispielsweise durch die Gegnerhorden pflügen. Dank John Carpenters Beteiligung an dem Projekt sollen Storytelling und Atmosphäre ganz klar die Handschrift des Kult-Regisseurs von Filmen wie "Halloween", "Das Ding aus einer anderen Welt" oder "Sie leben" tragen. Realisiert wird das Ganze mithilfe der von Saber entwickelten Swarm Engine, die auch schon bei World War Z: Aftermath zum Einsatz kam.John Carpenter's Toxic Commando erscheint 2024 für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , der möchte, kann sich schon jetzt für die Closed Beta bewerben