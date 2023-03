Infinitesimals im Trailer: Großes Abenteuer mit kleinen Aliens

Mit Infinitesimals erscheint demnächst ein neues Action-Adventure für den PC, das ein wenig an das Survival-Spiel Grounded erinnert, sich anders als dieses aber explizit an Solo-Spieler richtet, die ein Abenteuer im Mini-Format erleben möchten. Zur Game Developers Conferenz wurde ein kurzer Trailer gezeigt.Infinitesimals ist ein Begriff aus der Mathematik und bedeutet etwa so viel wie "unendlich klein werdend". Mit Mathe hat das Spiel des kleinen europäischen Studios Cubit Studios zum Glück aber rein gar nichts zu tun. Stattdessen schlüpfen wir hier in die Rolle des Außerirdischen Captain Awkney Relinrake, der zusammen mit seiner Mini-Crew einen fremden Planeten erkundet. Dieser sieht, aus der Sicht eines Winzlings betrachtet, der Erde verblüffend ähnlich. Als Basis dient hier die Unreal Engine 5.Wann genau Infinitesimals erscheint, ist nicht bekannt, das Spiel soll aber "demnächst" exklusiv über den Epic Games Store zu haben sein. Konsolenfassungen wurden noch keine angekündigt.