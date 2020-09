Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Neuer Trailler veröffentlicht

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung veröffentlicht, das noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheint. Das Spiel erzählt die Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, allerdings handelt es sich um kein Rollenspiel, sondern einen Hack-and-Slay-Titel.Das Video wurde anlässlich der dieses Jahr rein digital stattfindenden Tokyo Game Show veröffentlicht, liegt inzwischen aber auch in einer deutsch synchronisierten Sprachfassung vor. In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung führen Spieler rund einhundert Jahre vor den Geschehnissen in Breath of the Wild verschiedene Krieger in eine Schlacht, die das Schicksal Hyrules für immer verändern könnte.Wer nicht allein spielen möchte, kann sich auf einer Switch-Konsole mit einem Freund zu­sam­men­schlie­ßen und dann gemeinsam die große Verheerung aufhalten. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November 2020 exklusiv für Nintendos Hybrid-Konsole.