Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung im offiziellen Launch-Trailer

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November für die Nintendo Switch . Im neuen Ableger der Reihe erleben Spieler die Schlacht des Königreiches Hyrule gegen die Verheerung Ganon. Vorab zeigt Nintendo jetzt den offiziellen Launch-Trailer.Die Geschichte von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist einhundert Jahre vor den Geschehnissen von The Legend of Zelda: Breath oft he Wild angesiedelt. Allerdings ist Hyrule Warriors kein klassisches Rollenspiel, sondern ein Hack and Slay, das sich an der Dynasty Warriors-Reihe orientiert. Spieler können daher als Link, Zelda und weitere Helden Hyrules auf das Schlachtfeld treten, um die Armeen der Verheerung Ganons aufzuhalten.Während der Kämpfe lassen sich Rezepte für Mahlzeiten und Elixiere freischalten und auch Waffen sowie Rohstoffe sammeln. Wer sich Ganon nicht allein entgegenstellen möchte, kann zusammen mit einem Freund im Splitscreen auf derselben Konsole spielen.