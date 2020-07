Hyper Scape - Neuer Trailer kündigt Termin für Season 1 an

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ubisofts Battle-Royale-Shooter Hyper Scape befindet sich derzeit in der offenen Beta. Jetzt steht auch fest, wann das Spiel in der finalen Version startet: Los geht es mit Season 1 bereits am 11. August 2020. Zusammen mit dem Termin wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht.Season 1 von Hyper Scape trägt den Titel "Das oberste Prinzip" und bringt im Vergleich zur Beta eine Reihe neuer Inhalte mit. So gibt es mit der "Libelle" eine neue Waffe sowie einen weiteren Hack: Mit magnetischen Kräften lassen sich andere Spieler einfangen. Über einen 100-stufigen Battle Pass können neue kosmetische Items freigeschaltet werden.Darüber hinaus läutet Season 1 natürlich die Story des Spiels ein, welche künftig in wei­te­ren Staffeln fortgeführt wird. Ubisoft verspricht zudem einen neuen limitierten Game­mo­dus. Hyper Scape ist Free-to-play, also in der Basisversion kostenlos auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One spielbar.