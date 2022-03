Ghostwire: Tokyo - Das Action-Adventure zeigt sich im Launch-Trailer

Bis zur Veröffentlichung von Ghostwire: Tokyo dauert es zwar noch ein wenig, dennoch haben es sich Bethesda und der Entwickler Tango Gameworks nicht nehmen lassen, schon jetzt den offiziellen Veröffentlichungstrailer zum Spiel bereitzustellen. Dieser zeigt neue Eindrücke der von bösen Geistern überrannten japanischen Metropole.In Ghostwire: Tokyo wird Japans Hauptstadt von dem gefährlichen Okkultisten Hannya angegriffen. Dieser lässt mit einem Zauber die gesamte Bevölkerung ganz einfach verschwinden - stattdessen streifen nun Dämonen und andere übernatürliche Kreaturen durch die Megacity. Eine Ausnahme bildet hierbei ein junger Mann namens Akito, in dessen Rolle der Spieler schlüpft. Akito ist von einem Geist namens KK besessen, der ihm dabei hilft, Hannyas Zauber wieder zu brechen.Ghostwire: Tokyo erscheint am 24. März 2022 für die PlayStation 5 und den PC. Bereits jetzt ist die kostenlose Visual Novel Ghostwire: Tokyo - Präludium im PlayStation Store Epic Games Store und bei Steam verfügbar. Diese erzählt die Vorgeschichte des Spiels und verrät mehr über den geheimnisvollen KK.