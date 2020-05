Ghostrunner - Neuer Trailer, limitierte Demo bei Steam gestartet

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Mit Ghostrunner arbeiten 3D Realms, One More Level und Slipgate Ironworks derzeit zusammen mit dem Publisher All In Games an einem neuen Actiontitel aus der Egoperspektive, in dem sich Spieler in einer futuristischen Cyberpunk-Welt durch Gegner-Horden schnetzeln. Jetzt wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, auf dem PC darf zudem für die nächsten Tage eine kostenlose Demo ausprobiert werden.In Ghostrunner erklimmen Spieler in einer von bunten Neonlichtern geprägten Stadt den Dharma Tower, welcher von den Entwicklern als letzter Unterschlupf der Menschheit nach einer schweren Katastrophe beschrieben wird. Ziel des natürlich von Rachegedanken ge­triebenen Protagonisten ist der tyrannische Keymaster an der Spitze des Turms, welche jedoch nicht ganz so einfach zu erreichen sein dürfte. Auf seinem Weg setzt der Cyber-Krieger weniger auf Schusswaffen, sondern macht seinen Gegnern mehr mit scharfen Klingen den Garaus.Auf dem PC kann via Steam noch bis zum 13. Mai 2020 eine Demoversion von Ghostrunner heruntergeladen werden. Die finale Version erscheint zusätzlich auch für die PlayStation 4 und Xbox One , einen Termin hierfür gibt es bislang aber noch nicht.