Tempest Rising: Spieltest des geistigen C&C-Nachfolgers gestartet

RTS mit drei Fraktionen

Mit Tempest Rising war schon vor einiger Zeit ein Strategiespiel angekündigt worden, welches vor allem Command & Conquer-Veteranen aufhorchen ließ. Nach längerer Funkstille wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht. Besser noch: Auf Steam ist ein kostenloser Spieletest gestartet, an dem Interessierte ab sofort teilnehmen können.Tempest Rising wird als klassisches Echtzeit-Strategiespiel beschrieben, welches von den großen Vertretern dieses Genres in den 1990er- und 2000er-Jahren inspiriert wurde. Gemeint ist hiermit natürlich vor allem Command & Conquer. Spieler erwartet somit eine Mischung aus Basenbau und schnellen Gefechten mit anderen Fraktionen.Von diesen gibt es in Tempest Rising gleich drei, die sich nach einem verheerenden Atomkrieg um Macht, Kontrolle und natürlich die knappen Ressourcen streiten. Neben den Friedenstruppen der Global Defense Forces und der von Verzweiflung getriebenen Tempest Dynasty wird es eine weitere Fraktion geben, die aber noch nicht näher vorgestellt wurde.Genretypisch kommt jede der Fraktionen mit einzigartigen Einheiten und einem eigenen Spielstil. Insgesamt wird es zwei Kampagnen mit 15 Missionen geben, verschiedene Multiplayer-Modi sind ebenfalls mit an Bord.Ein Erscheinungsdatum hat Tempest Rising zwar noch nicht, wer möchte, kann aber ab sofort und noch bis zum 28. August 2023 via Steam am öffentlichen Spieltest teilnehmen und die erste Mission der GDF-Kampagne mit fünf Einheitentypen und sechs Feindtypen ausprobieren.