Ghostbusters: Spirits Unleashed - Neues Geisterjäger-Spiel vorgestellt

Das Studio Illfonic hat sein nächstes Multiplayer-Spiel angekündigt: In Ghostbusters: Spirits Unleashed werden vier Spieler zu Geisterjägern, während ein weiterer Teilnehmer der Online-Partie als Geist für Chaos sorgt. Wie das aussieht, zeigt nun ein erster Trailer.Ghostbusters: Spirits Unleashed basiert natürlich auf der kultigen Filmreihe und lässt Spieler selbst zum Protonen-Blaster greifen und in Hotels, Gefängnissen, Museen und vielen weiteren Schauplätzen Geister einfangen. Dabei schlüpfen diese nicht zwingend in die Rollen der vier originalen Ghostbusters, sondern können ihre Helden individuell gestalten und ausrüsten. Bis zu vier Freunde dürfen sich für die Geisterjagd zusammenschließen, fehlende Spieler werden durch eine KI ersetzt.Da Spirits Unleashed ein asymmetrischer Multiplayer-Titel ist, darf ein weiterer Spieler die Gestalt eines Geistes annehmen und das tun, was ein Geist so tut: nämlich unbescholtene Bürger erschrecken und vollschleimen. Während der Geist dabei in der Third-Person-Ansicht gesteuert wird, erleben die vier Geisterjäger das Geschehen aus der Ego-Perspektive.Ghostbusters: Spirits Unleashed entsteht beim Entwickler Illfonic, der in der Vergangenheit mit Spielen wie Predator: Hunting Grounds und Friday the 13th: The Game bereits Erfahrung mit Multiplayer-Spielen und Film-Lizenzen sammeln konnte. Einen Termin gibt es noch nicht, der Release soll aber noch in diesem Jahr für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erfolgen.