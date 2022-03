Flintlock - Die Ashen-Entwickler stellen ihr neues Action-RPG vor

A44 Games und Kepler Interactive haben das Action-Rollenspiel Flintlock: The Siege of Dawn für PC und Konsole angekündigt. Darin begibt sich eine junge Frau zusammen mit einer seltsamen Kreatur auf einen Rachefeldzug gegen die Götter. Ein In-Engine-Trailer vermittelt erste Eindrücke vom Spiel, das noch in diese Jahr erscheinen soll.Flintlock wird vom Studio A44 Games entwickelt, den Machern des Rollenspiels Ashen. Nachdem die Tore zum Jenseits geöffnet wurden, marschieren die Untoten auf Befehl der alten Götter in die Welt der Lebenden. In der Rolle von Nor Vanek, einer Kriegerin der Koalitionsarmee, sagen Spieler den Göttern und ihren Heerscharen den Kampf an. An Vaneks Seite mit dabei: eine seltsame Kreatur namens Enki, die sich mit ihren magischen Kräften als recht nützlich erweisen dürfte.Das als "herausfordernd" beschriebene Kampfsystem von Flintlock kombiniert Axtangriffe mit verschiedenen Schusswaffen und Magie, die sich zu mächtigen Kombos verknüpfen lassen. Die abwechslungsreiche Spielwelt kann dabei frei erkundet werden.Flintlock: The Siege of Dawn soll noch in diesem Jahr für den PC (im Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.