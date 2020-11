Farlight 84 - Neuer Battle-Royale-Shooter für PC und Smartphones

Videos automatisch starten

Miracle Games und Lilith Games haben gemeinsam einen weiteren Battle-Royale-Shooter für den PC und Smartphones angekündigt: Farlight 84 befördert Spieler in ein postapokalyptisches Ödland, wo diese dann ums Überleben kämpfen. Dass dabei offenbar jedes Mittel recht ist, zeigt der Ankündigungstrailer zum Spiel, der bereits erstes Gameplay enthält.



Farlight 84 verlegt das typische Battle-Royale-Geschehen mitten in eine Cyborg-Zombie-Apokalypse, allerdings zeichnet das Spiel kein finsteres Endzeitszenario, sondern gibt sich äußerst farbenfroh. Die Entwickler stellen ein umfassendes Arsenal an Waffen und Helden mit individuellen Stärken in Aussicht, ohne hier Details zu nennen. Fest steht aber, dass Fahrzeuge und Jetpacks genutzt werden dürfen. Letztere lassen sich dann etwa für Über­ra­schungs­angriffe aus der Luft einsetzen.



Die üblichen Multiplayer-Gefechte sind auf bis zu 40 Teilnehmer ausgelegt, im Trailer sind zudem gemeinsame Kämpfe gegen vermutlich KI-gesteuerte Roboter zu sehen. Farlight 84 soll 2021 für den PC, Android und iOS starten, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.