Fantasy Battle Royale - Witziger Event-Modus für PUBG zum 1. April

Die PUBG Corporation hat sich zum 1. April 2020 ein außergewöhnliches Ingame-Event für den Battle-Royale-Shooter PUBG ausgedacht: In Fantasy Battle Royale schließen sich Spieler als Helden einer Fantasy-Welt zusammen, die jeweils eigene Fähigkeiten besitzen. Außerdem soll so ein neues Crafting-System ausprobiert werden. Zum Start gibt es einen unterhaltsamen Live-Action-Trailer zu sehen.Fantasy Battle Royale startet am 1. April und soll dann eine Woche lang, also zeitlich begrenzt, spielbar sein. Spieler dürfen zwischen den Klassen Zauberer, Barbar, Ranger und Paladin wählen, über ein Crafting-System lassen sich die Waffen und Gegenstände im Besitz des Spielers verbessern. Die grundlegenden Spielmechaniken von PUBG bleiben aber unverändert.Fantasy Battle Royale kann zwischen dem 1. April um 09:00 Uhr und dem 8. April um 08:59 Uhr gespielt werden. Zu finden ist der spielbare Aprilscherz, wenn man im Hauptmenü des Spiels auf den Banner "Fantasy Battle Royale" klickt.