Fallout 76 - Neuer Trailer zum Update 'Stählerne Dämmerung'

Mit "Stählerne Dämmerung" schlägt Bethesda das erste Kapitel einer neuen Questreihe für Fallout 76 auf, das ab sofort kostenlos für alle Spieler verfügbar ist. Ein neuer Trailer soll jetzt Lust auf die Erweiterung machen, die reichlich neue Inhalte mit sich bringt.In der neuen Geschichte will Paladin Leila Rahmani zusammen mit ihren Truppen in Ap­pa­la­chia einen Stützpunkt errichten. Spieler können selbst entscheiden, wie sie der Stählernen Bruderschaft helfen möchten und etwa mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten oder gegen diese agieren. Dabei lassen sich zudem neue Regionen erkunden und auch Rüstungen sowie Waffen der Bruderschaft freischalten.Darüber hinaus enthält das Update das Spielbrett von Saison 3, weitere C.A.M.P.-Un­ter­künf­te und zwei neue Verbündete mit exklusiven Boni. "Stählerne Dämmerung" ist ab sofort für alle Fallout 76-Spieler auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.