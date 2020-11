Fallout 76 - Termin und Trailer zum Update 'Stählerne Bruderschaft'

Bethesda hat das nächste kostenlose Inhalts-Update für Fallout 76 vorgestellt: Dieses trägt den Titel "Stählerne Dämmerung" (Steel Dawn) und bringt unter anderem eine neue Questreihe, weitere Orte, Ausrüstung und Verbündete. Vorab zeigt ein Trailer, um was es im ersten Kapitel der neuen Geschichte geht. Los geht es bereits am 1. Dezember.In der neuen Questreihe steht vor allem die Stählerne Bruderschaft im Mittelpunkt. Wie sich der offiziellen Beschreibung entnehmen lässt, wollen Paladin Leila Rahmani und ihre Truppen einen Stützpunkt in Appalachia errichten. Um dieses Ziel zu erreichen, können Spieler mit anderen Fraktionen zusammenarbeiten oder sich auch gegen sie stellen.Weiter verspricht Bethesda für das Update einzigartige Waffen und Rüstungen der Bruderschaft zum Freischalten sowie neue Orte und Verbündete. Etwas später liefert das Update zudem noch weitere C.A.M.P.-Unterkünfte (ab 1. Dezember) und die dritte Spielbrett-Saison (ab 15. Dezember).