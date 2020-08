Elder Scrolls Online: Neuer Trailer stimmt auf den Stonethorn-DLC ein

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bethesda Softworks macht mit einem neuen Gameplay-Trailer auf das nächste DLC-Paket für The Elder Scrolls Online aufmerksam: In "Stonethorn" steht eine Vampirinvasion in Himmelsrand unmittelbar bevor, außerdem sorgt ein Alchemist mit seinen Experimenten für weitere Probleme.The Elder Scrolls Online: Stonethorn ist das nächste Verliespaket der jah­res­um­span­nen­den Geschichte von Das Schwarze Herz von Skyrim und bringt zwei neue Kapitel mit. Spieler müssen die Festung des Vampirfürsten angreifen und so eine Invasion durch die Blutsauger vielleicht noch im letzten Moment stoppen. Doch auch der neue Schauplatz "Steingarten" sollte genauer untersucht werden: In dem verborgen gelegenen Laboratorium erschafft ein irrer Alchemist grässliche Kreaturen und lässt sie auf Himmelsrand los.The Elder Scrolls Online: Stonethorn erscheint bereits am 24. August 2020 für den PC, Mac sowie Google Stadia. Am 1. September folgen dann Versionen für die PlayStation 4 und die Xbox One