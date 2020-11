The Elder Scrolls Online: Der neue Story-DLC 'Markarth' ist gestartet

Bethesda hat den nächsten Story-DLC für das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online veröffentlicht: Markarth führt Spieler in die Wildnis des Reik, wo diese sich einem Vampirfürsten und dessen uralter Armee entgegenstellen. Begleitet wurde der Start von einem neuen Trailer.Markarth ist das mit Spannung erwartete Finale der jahresumspannenden Geschichte von "Das Schwarze Herz von Skyrim": Spieler erkunden hier gleich zwei neue Gebiete, das Reik sowie die Arkthzand-Kaverne, bevor es zum Höhepunkt des Abenteuers und der Kon­fron­ta­tion mit einem grausamen Vampirfürsten kommt. Zusammen mit dem Story-DLC er­scheint zudem das kostenlose Update 28 für The Elder Scrolls Online. Insgesamt verspricht Bethesda neben neuen Quests und Charakteren noch zusätzliche Herausforderungen, Ge­gen­standssetsammlungen und die Solo-Arena Grund des Vateshran.The Elder Scrolls Online: Markarth und das Gratis-Update sind ab sofort für den PC, Mac und Google Stadia verfügbar. Besitzer einer PlayStation 4 und Xbox One müssen bis zum 10. November warten.