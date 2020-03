EA kündigt Command & Conquer Remastered Collection für den PC an

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Electronic Arts hat die Command & Conquer Remastered Collection offiziell vorgestellt. Die Neuauflage der beiden Klassiker Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt und Commander & Conquer: Alarmstufe Rot kommt mit zahlreichen Verbesserungen bei der Grafik und beim Gameplay. Der Ankündigungstrailer gibt einen Überblick zu den wichtigsten Neuerungen.Die Command & Conquer Remastered Collection umfasst neben C&C Tiberiumkonflikt und C&C Alarmstufe Rot auch die Inhalte der Erweiterungspakte beider Spiele. Auch die damals konsolenexklusiven Bonuslevel sind in der Sammlung enthalten, die so auf über 100 Singleplayer-Missionen kommt.Das Remastered bietet neben einer verbesserten Grafik mit 4K-Unterstützung auch hochskalierte Videosequenzen, über sieben Stunden vom originalen Komponisten Frank Klepacki neu gemasterte Musik und über vier Stunden Bonusmaterial. Im Singleplayer darf außerdem jederzeit zwischen alter und neuer Grafik gewechselt werden. Weitere Verbesserungen gibt es etwa bei der Steuerung und der Benutzer­oberfläche. Die Sprachausgabe deckt die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch ab.Für den Multiplayer verspricht EA unter anderem benutzerdefinierte Lobbies und mehr als 250 Karten. Die Command & Conquer Remastered Collection erscheint am 5. Juni 2020 für den PC via Origin sowie Steam.