Dragon Age: Teaser-Trailer stimmt auf den nächsten Teil der Reihe ein

BioWare arbeitet derzeit nicht nur am nächsten Mass Effect , sondern auch an einer Fortsetzung zu Dragon Age: Inquisition. Diese hat zwar noch immer keinen Titel, bei den Game Awards wurde nun aber zumindest ein neuer Teaser-Trailer vorgeführt.Der Trailer lässt zumindest erahnen, dass der nächste Teil der Rollenspiel-Reihe recht düster ausfallen könnte. Es gibt einige der neuen Schauplätze zu sehen, außerdem lernen wir kurz die Fraktionen kennen, die an der Seite des Spielers kämpfen werden. Dabei wird es dann wohl auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern geben. Der Spieler selbst wird hin­ge­gen voraussichtlich einen vollkommen neuen Helden verkörpern.Einen Erscheinungstermin gibt es bislang noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass das Spiel für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint, auch wenn weder EA noch BioWare dies bestätigt haben.