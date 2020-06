Destroy All Humans - Neuer Trailer heißt uns in Rockwell willkommen

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zu Destroy All Humans veröffentlicht, der uns in Rockwell willkommen heißt. Die amerikanische Kleinstadt wird in den 1950er Jahren zum Schauplatz einer Alien-Invasion, die vom Spieler angeführt wird.Alien-Invasionen sind längst kein besonderes Szenario in Videospielen mehr, doch in Destroy All Humans erleben Spieler diese aus dem Blickwinkel eines Außerirdischen. Oder genauer: Sie dürfen als Crypto-137 die Menschen mit fortschrittlichen Waffen und einigen raffinierten Psycho-Tricks terrorisieren. Dabei dürfte es ähnlich witzig wie im originalen Destroy All Humans zugehen, das bereits 2005 für die PlayStation 2 und Xbox 360 erschien.Die Neuauflage des Klassikers startet am 28. Juli 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One