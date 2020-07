Destroy All Humans! - Die Neuauflage im Launch-Trailer

THQ Nordic veröffentlicht heute das Remake von Destroy all Humans für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Passend dazu wurde auch ein Launch-Trailer veröffentlicht, der auf die unterhaltsame Erdeninvasion einstimmt.In vielen Spielen wird die Menschheit von Außerirdischen angegriffen - so auch bei Destroy all Humans, doch hier werden Spieler selbst zum intergalaktischen Invasoren, genauer: Crypto-137, und stellen sich mit moderner Alien-Technologie und Psycho-Tricks dem Militär des Planeten Erde entgegen.Das originale Destroy All Humans wurde 2005 für die PlayStation 2 und Xbox veröffentlicht. So wie dieses spielt auch die Neuauflage wieder in den 1950er Jahren und auch am Game­play hat sich nichts Grundsätzliches geändert, Spieler können also erneut in der Third-Per­son-Perspektive als Alien für Chaos sorgen.