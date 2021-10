Demon Slayer: Sega zeigt den Launch-Trailer zum Anime-Kampfspiel

Sega veröffentlicht in dieser Woche das auf einer Anime-Serie basierende Spiel Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Während Käufer der Digital Deluxe Edition bereits seit gestern loslegen dürfen, geht es für alle anderen am 15. Oktober los. Passend dazu gibt es jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu sehen.Während der Anime Demon Slayer gerade in die zweite Staffel gestartet ist, lässt der Story-Modus noch einmal die Handlung der ersten Staffel Revue passieren. Spieler dürfen sich also in der Rolle von Kamado Tanjiro zum Dämonen-Töter ausbilden lassen und nach einem Weg suchen, Tanjiros Schwester zu retten. Ein Highlight sind dabei die spektakulären Bosskämpfe gegen mächtige Dämonen. Fans der Serie können sich sowohl über die original japanischen sowie englischen Synchronstimmen freuen.Im Versus-Modus schlüpfen Spieler in die Rollen verschiedener Charaktere der Serie und kämpfen wahlweise online oder offline gegeneinander. Weitere Kämpfer sollen in den Wochen nach dem Verkaufsstart kostenlos nachgereicht werden. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.