Demon Slayer: Das Spiel zur Anime-Serie erscheint im Oktober

Sega bringt Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles noch in diesem Jahr nach Deutschland. Das Spiel wird die Geschichte der längst nicht mehr nur in Japan erfolgreichen Anime-Serie und des ersten Kinofilms nacherzählen und somit einige spektakuläre Kämpfe und reichlich Drama bieten. Begleitend zur Ankündigung gibt es gleich zwei Trailer zu sehen.Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles erzählt die Geschichte des Jungen Tanjiro, dessen Familie eines Tages von einem Dämonen nahezu vollständig ausgelöscht wird. Einzige Überlebende ist seine Schwester Nezuko, die bei dem Angriff jedoch selbst in einen Dämon verwandelt wird. Um Nezuko zu retten und seine Familie zu rächen, beschießt Tanjiro, sich zu einem Dämonentöter ausbilden zu lassen.Fans der Serie können in The Hinokami Chronicles die komplette Story der ersten Staffel der TV-Serie nachspielen. Darüber hinaus deckt das Spiel den Inhalt des Kinofilms Demon Slayer: Mugen Train ab. In Deutschland erscheint das Spiel am 15. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X . In einem zweiten Trailer zeigen Sega und der Entwickler CyberConnect2 weitere Eindrücke aus dem Spiel