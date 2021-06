Chivalry 2 - Der Launch-Trailer zum brachialen Mittelalter-Slasher

Schon in wenigen Tagen können sich Spieler in die Massenschlachten des Slashers Chivalry 2 stürzen und bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Dass es dabei mitunter ziemlich heftig zur Sache gehen kann, zeigen Deep Silver und die Torn Banner Studios im offiziellen Launch-Trailer.Chivalry 2 knüpft an das Gameplay des Vorgängers Chivalry: Medieval Warfare an, verbessert dieses jedoch an vielen Stellen. Das neue Kampfsystem kombiniert Combo-Angriffe mit Schlägen in Echtzeit, wobei Spielern ein gewaltiges Waffenarsenal zur Verfügung steht. Dazu zählen neben Schwert, Morgenstern, Pfeilen und Armbrust auch schwere Kriegsgeräte wie Katapulte, Kampframmen oder Dornenfallen.Die eigene Spielfigur kann aus einer von vier unterschiedlichen Klassen sowie mehreren Unterklassen gewählt werden und ist optisch vielseitig anpassbar.Chivalry 2 erscheint am 8. Juni 2021 für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X können bis zu 64 Spieler gleichzeitig in 4K und mit 60 FPS gegeneinander kämpfen - Raytracing wird ebenfalls unterstützt. Zudem ist Cross-Play über alle Plattformen hinweg möglich.