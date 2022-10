CheapCharts Games: Gute Alarm-App für Preissenkungen bei Spielen

Automatisch Sparen

Bei CheapCharts Games handelt es sich um eine Deal-Plattform für digitale Spiele. In der Anwendung sind die Plattformen Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox und Steam gelistet. Die App soll mit Push-Benachrichtigungen auf Sonderangebote aufmerksam machen oder auf einen vorab vom Nutzer bestimmten Preis hinweisen. CheapCharts Games ist kostenlos im Apple App Store und Google Play Store verfügbar. Die meisten Funktionen der App sind beim ersten Start ganz ohne Registrierung verfügbar. Dazu zählt u.a. die Deal-Übersicht. Wird CheapCharts Games das erste Mal ausgeführt, startet die App auf der Xbox-Seite. Über das jeweilige Plattform-Icon können weitere Einstellungen, wie etwa die gewünschte Konsole, ausgewählt werden. Hat man sich beispielsweise für die Nintendo Switch entschieden, lassen sich dort die aktuellen Angebote, Charts, Preorders oder Vorankündigungen einsehen. Auf diese Weise kann man auch Spiele entdecken, die einem bisher entgangen sind.CheapCharts Games listet alle Titel einer Plattform. Somit lassen sich auch Neuerscheinungen, wie etwa die Monkey Island-Fortsetzung , auf die Wunschliste setzen. Hat es bei einem Spiel bereits eine Preis-Entwicklung gegeben, wird diese auf der jeweiligen Spiele-Seite angezeigt. Diese Zusatzinformation kann bereits bei der Kauf-Entscheidung hilfreich sein. Auf der Artikelseite kann man das gewünschte Spiel entweder zur eignen Kollektion oder Wunschliste hinzufügen. Hat man ein Spiel auf jener eingetragen, erhält man Benachrichtigungen, sobald der Artikel reduziert wird. Um ein Spiel der Wunschliste bzw. Kollektion hinzuzufügen, ist ein Account vonnöten. Der Herausgeber der App, die LollipApp GmbH, ist in Deutschland ansässig und somit an europäische Datenschutz-Gesetze gebunden. Sobald der Account erstellt wurde, lassen sich Spiele der Wunschliste hinzufügen. Benachrichtigungen über Sales kommen entweder bei einer einfachen Preis-Reduzierung oder aber bei einem Wunschpreis. Die gewünschte Summe lässt sich einfach auf der Artikelseite editieren.Gerade wer viel spielt bzw. spielen will, wird mit der Zeit einige Titel auf der Wunschliste eintragen. Unter dem Tab "Wunschliste" kann man jeder Zeit alle dort eingetragenen Spiele einsehen und bspw. sich deren bisherige Preisentwicklung nochmal genauer anschauen. Ist ein Spiel auf der Wunschliste, heißt es abwarten: Nicht jeder Titel wird regelmäßig reduziert. Auch die gewünschte Preisvorstellung kann bedeuten, dass man länger auf ein Spiel warten muss. In der Regel können aber gerade Menschen, die viele Spiele kaufen, durch Sale-Angebote einiges an Geld sparen. Ist ein Spiel im Angebot statt zum Vollpreis über die digitale Ladentheke gewandert, macht das Spielen sicherlich noch einmal mehr Spaß.Gleichzeitig kann CheapCharts Games dazu führen, dass man Spiele entdeckt, die einem bisher unbekannt waren. So auch bei unserem Kollegen Timm Mohn , der nichts vom 2019 erschienen Catan-Spiel für die Nintendo Switch mitbekommen hat. Öffnet man stets nur die Angebotsseite bei CheapCharts Games, sind besagte Zufallsfundstücke gleichzeitig im Preis reduziert. Der eigentliche Spiele-Kauf findet im Online-Store der jeweiligen Plattform statt. Folglich wird der gewünschte Titel direkt der eigenen Spiele-Bibliothek hinzugefügt. Kaum ist das geschehen, lädt bspw. die Nintendo Switch das gewünschte Spiel herunter. Im Falle der Switch kann sich der Endpreis über das Angebot hinaus reduzieren, da bereits gesammelte Goldpunkte den Kaufpreis weiter nach unten drücken. Hat man ein Spiel gekauft, kann man jenes in CheapCharts Games der eigenen Kollektion hinzufügen, um nicht den Überblick über die stetig wachsende Bibliothek zu verlieren.Die kostenlose App "CheapCharts Games" kann dabei helfen, Ausgaben für digitale Spiele-Titel zu reduzieren. Je nach Angebotslage und Durchhaltevermögen lassen sich Spiele zu Tiefstpreisen einkaufen. Das gesparte Geld lässt sich entweder anderweitig investieren oder kann dafür genutzt werden, die eigene Spiele-Kollektion weiter auszubauen. Die App ist übersichtlich gestaltet und hat im Test ohne Fehler funktioniert. CheapCharts Games ist ein Ableger der bereits länger etablierten CheapCharts-App . In jener lassen sich Angebote bei bspw. Amazon Prime oder im iTunes Store ausfindig machen. Da beide Apps gleich aufgebaut sind, ist keine Umgewöhnung notwendig, wenn man die jeweils andere App verwendet.