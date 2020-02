Bless Unleashed: Neuer Trailer zum Headstart des Xbox One-MMORPG

Der koreanische Entwickler Neowiz bringt das neue Online-Rollenspiel Bless Unleashed für die Xbox One an den Start. Wer das Ultimate Founder's Pack gekauft hat, darf ab dem 26. Februar 2020 um 19:00 Uhr in die offenen Fantasy-Welten eintauchen. Alle anderen müssen sich noch ein wenig länger gedulden, dürfen sich aber dennoch an einem neuen Trailer erfreuen.Anders als es der Name vermuten lässt handelt es sich beim Bless Unleashed nicht um eine einfache Portierung des erfolglosen und inzwischen auch eingestellten Bless Online für den PC, sondern um ein unabhängig von diesem entwickeltes Spiel. Spieler können zu Beginn ihren Charakter erstellen und dabei aus den Rassen Menschen, Elfen, Varg und Ippin wählen sowie sich für eine der fünf unterschiedlichen Klassen mit jeweils eigenen Kampfstilen und Skills entscheiden.Zu beachten gilt, dass Bless Unleashed zunächst nur für Käufer des teuersten Gründerpaketes startet, weitere Unterstützer müssen bis zum 2. beziehungsweise 5. März warten. Am 12. März findet dann schließlich der Free-to-play-Start statt. Ob Bless Unleashed zu einem späteren Zeitpunkt noch für den PC und die PlayStation 4 folgt, ist nicht bekannt.