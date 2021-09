Bayonetta 3 - Nintendo zeigt erstes Gameplay aus dem Actionspiel

Nintendo und der Entwickler Platinum Games haben im Rahmen einer weiteren Nintendo Direct in der Nacht zu Freitag erstes Gameplay aus Bayonetta 3 gezeigt. Zu sehen gibt es neben dem neuen Look der namensgebenden Hexe auch die veränderten Spielmechaniken im dritten Teil der Reihe.Schauplatz des knapp vier Minuten langen Videos ist Shibuya in Tokyo. Vor der Kulisse der Metropole kämpft Bayonetta gleich gegen mehrere riesige Monster und macht dabei nicht nur von ihren überdimensionierten Pistolen und ihrer schlagkräftigen Art Gebrauch, sondern sie setzt auch eine Reihe verschiedener Zauber ein. Zum ersten Mal kann die Hexe Dämonen direkt kontrollieren und auf ihre Gegner hetzen oder mit der Fähigkeit Demon Masquerade selbst mit einer Höllenkreaturen verschmelzen und so noch mehr direkten Schaden anrichten.Bayonetta 3 erscheint irgendwann 2022 exklusiv für die Nintendo Switch , ein genaues Datum gibt es bislang aber leider noch nicht.