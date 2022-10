Bayonetta 3: Neuer Gameplay-Trailer zeigt die Hexen in Aktion

Die Veröffentlichung von Bayonetta 3 für die Nintendo Switch steht kurz bevor - höchste Zeit also, mit einem ausführlichen Gameplay-Trailer noch einmal auf das nächste Abenteuer der schießwütigen Hexe aufmerksam zu machen. Im rund vier Minuten langen Video haben gleich mehrere Bayonettas einen Auftritt.Am 28. Oktober 2022 und somit kurz vor Halloween läuten Nintendo, Sega und Platinum Games exklusiv auf der Switch die Stunde der Hexe ein: In Bayonetta 3 bekommt es die Umbra-Hexe mit einem neuen, von Menschenhand geschaffenen Gegner zu tun: Da es ihr diese sogenannten Homunkuli nicht gerade leicht machen werden, kann Bayonetta dieses Mal auf die Unterstützung der aufstrebenden Jung-Hexe Viola zählen, die mit Schwert und dämonischer Begleitung in die Schlacht zieht.Wie das Video zeigt, bleibt Bayonetta 3 in Sachen Gameplay seinen beiden Vorgängern weitestgehend treu, allerdings hat unsere Hexe nun ein paar neue Tricks auf Lager. Am Ende der Vorschau ist außerdem eine recht ungewöhnliche Spielsequenz in einer 2D/3D-Seitenansicht zu sehen.