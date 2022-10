Bayonetta 3: Nintendo zeigt den Launch-Trailer zum heutigen Start

Die Umbra-Hexe ist zurück: Pünktlich zum heutigen Start auf der Switch zeigt Nintendo den offiziellen Launch-Trailer zu Bayonetta 3. Zu sehen gibt es darin jede Menge Gameplay mit den beiden spielbaren Heldinnen.Bayonetta 3 ist da und glauben wir dem finalen Trailer, erwartet Besitzer einer Switch hier ein ziemliches Action-Feuerwerk, das exklusiv für ihre Konsole erscheint. Im dritten Teil der Reihe lässt es Bayonetta nun nicht allein krachen, sondern kann mit Viola auf eine nicht minder schlagfertige Unterstützerin zählen. Die Junghexe setzt im Kampf anstelle von Schusswaffen auf ein Schwert und kann einen Katzen-Dämon namens Cheshire beschwören.Die beiden bekommen es an verschiedenen Schauplätzen wie Japan oder China mit einer neuen Bedrohung zu tun, nämlich den von Menschenhand erschaffenen Homunkuli. Zum Glück hat Bayonetta ein paar neue Tricks auf Lager. Mit der Dämonenmaskerade kann sie beispielsweise die Kräfte der in ihren Waffen wohnenden Dämonen instrumentalisieren und so besonders mächtige Angriffe entfesseln - was auch beim Outfit für Abwechslung sorgt.