'Alex Kidd in Miracle World'-Remake erscheint im Juni, neuer Trailer

Der Entwickler Merge Games möchte mit einer Neuauflage des Master System-Klassikers Alex Kidd in Miracle World die Herzen aller Retro-Gamer höher schlagen lassen. Nun hat das bereits vor einigen Monaten Angekündigte Remake auch einen Starttermin erhalten. Wie ein brandneuer Trailer verrät, beginnt das Abenteuer im Juni dieses Jahres.Wer in den 1980ern (oder auch später) ein Sega Master System besessen hatte, dürfte das Jump & Run Alex Kidd in Miracle World bereits kennen. Dieses war in späteren Versionen der Konsole sogar vorinstalliert und sollte Nintendos Super Mario noch vor Sonics Erscheinen Konkurrenz machen. Mit Alex Kidd in Miracle World DX erhält das Spiel demnächst eine umfassend verbesserte Neuauflage.Diese bietet eine komplett überarbeitete Grafik mit deutlich mehr Details und neuen Ani­ma­tio­nen. Der Soundtrack wurde ebenfalls neu aufgenommen. Wer möchte, kann aber je­der­zeit per Knopfdruck zum alten Grafikstil zurückschalten.Zusätzlich zu allen Levels des Originals erhält die DX-Version auch vollkommen neue Spiel­abschnitte, welche die Story erweitern sollen. Sämtliche Bossgegner sind wieder mit dabei - diese können nun zudem im Boss-Rush-Modus direkt hintereinander besiegt werden.Alex Kidd in Miracle World DX erscheint am 24. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X und Nintendo Switch.