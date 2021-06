Alex Kidd in Miracle World DX - Der Launch-Trailer zum Remake ist da

Mit Alex Kidd hatte Sega in den 1980ern auf dem Master System einen Konkurrenten zu Mario ins Rennen geschickt. Dieser wurde später zwar von Sonic überholt, jetzt darf der fast in Vergessenheit geratene Held sein erstes Abenteuer aber noch einmal in Form eines Remakes erleben. Zum Start von Alex Kidd in Miracle World DX zeigt sich das Spiel im offiziellen Launch-Trailer.Alex Kidd in Miracle World DX bietet im Vergleich zum 1986 auf dem Master System veröffentlichten Original eine klar verbesserte Grafik, die Alex Kidd und die Wunderwelt deutlich detaillierter erscheinen lässt. Wer sich einen direkten Vergleich verschaffen möchte, kann jederzeit per Knopfdruck zur Originalgrafik wechseln. In der Neuauflage sind alle sämtliche Regionen und Boss-Gegner enthalten, außerdem gibt es neue Level zu entdecken. Alternativ kann man sich im Boss-Rush-Modus direkt mit allen Endgegnern in schneller Abfolge anlegen.Eigentlich sollte Alex Kidd in Miracle World DX erst am 24. Juni erscheinen, der Release wurde jedoch kürzlich um zwei Tage vorgezogen. Das Spiel ist somit schon jetzt für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X und Nintendo Switch erhältlich.