Wie man unter Android ISO-Images auf SD-Karten überträgt

Für den Windows-Notfall

Windows 10 November 2019 Update - ISO-Dateien

Smartphones sind letztlich nichts anderes als kleine Computer und entsprechend kann man mit ihnen - zumindest in der Theorie - auch alles tun, was man mit dem Desktop-PC oder dem Notebook tun kann. Das gilt zumindest, wenn der Hersteller der auf der Hardware laufenden Plattform nicht zu enge Grenzen setzt. Und zumindest unter Android lassen sich auch ISO-Images auf einen externen Datenträger wie eine SD-Karte "brennen".Wie die Kollegen von SemperVideo zeigen, ist dies im Grunde ziemlich einfach, wenn man die entsprechende Ausstattung besitzt. Im Browser kann das gewünschte Image auf das Mobiltelefon heruntergeladen werden, wo es dann beispielsweise über Google Files zugänglich ist und bei Bedarf aus einer Archivdatei entpackt werden kann. Anschließend benötigt man noch eine Anwendung wie EtchDroid , um die Image-Datei auf den gewünschten Datenträger zu spiegeln.Die Kollegen demonstrieren das hier mit einem Image des Tools SV-Pihole. Dabei handelt es sich um einen Netzwerkfilter auf Basis einer kleinen Linux-Distribution. Die SD-Karte, auf die man die Software dann geschrieben hat, lässt sich so direkt als bootbares Speichermedium im Raspberry Pi verwenden. Wenn man über genügend Speicherplatz verfügt, spricht aber auch nichts dagegen, sich auf die gleiche Weise ein bootbares Medium für eine anstehende Windows-Installation zu schaffen. So hilft letztlich das Smartphone weiter, wenn beispielsweise der eigene Rechner ohne externes Installationsmedium nicht mehr benutzbar ist.Und da im Video angesprochen wird, das diesbezüglich keine Erfahrungen vorliegen, wie es sich unter iOS verhält: Mit einem normalen Apple-Mobilgerät ist die ganze Sache nicht möglich. Ein entsprechend umfassender Zugang zum Dateisystem ist nur auf einem Gerät mit Jailbreak möglich, wogegen insbesondere die neueren iOS-Versionen ziemlich gut geschützt sind.