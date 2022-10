JRNY: So bleibt man auch im Winter beim Training am Ball

Bei der JRNY-App handelt es sich um eine adaptive Fitnessplattform, die mit oder ohne Fitness-Gerät verwendet werden kann. Die kostenlose App verfügt über Live-Strecken, Yoga- und Coaching-Kurse. Die Inhalte werden regelmäßig erweitert und weitere Trainingsangebote hinzugefügt. Mit dem reichhaltigen Angebot unterscheidet sich die JRNY-App von anderen Fitness-Anwendungen, die oftmals über das Speichern von Work-out-Daten hinaus keinen weiteren Mehrwert bieten. Den bisherigen Trainingsverlauf kann man im Tagebuch-Bereich (Journal) einsehen. Hier werden u.a. die Intensität des Trainings, verbrauchte Kalorien, Erfolge und die gesammelten Auszeichnungen angezeigt. Die App ist ansprechend gestaltet und wird regelmäßig mit Updates versorgt.Zu Beginn lässt sich ein Trainingsziel festlegen. Dazu gehört unter anderem die Verbesserung der Fitness oder aber die Gewichtsreduzierung. Mithilfe von personalisierten Work-outs passt die JRNY-App das Work-out auf den Nutzer an. Je öfter trainiert und Feedback zum Training abgegeben wird, desto besser werden die Voreinstellungen des Trainings. Die Trainingseinheiten fordern die trainierende Person fortlaufend, überfordern aber gleichzeitig nicht. Durch regelmäßige Work-outs wird das Leistungsniveau von der App aus stetig gesteigert. Die gestiegenen Leistungsanforderungen orientieren sich am bisherigen Trainingsverlauf. Neue Fitness-Herausforderungen basieren folglich auf bisherigen Trainingserfolgen. Abhängig davon, wie hoch der Anspruch an einen selbst ist und/oder wie viel Zeit zur Verfügung steht, kann man in der Fülle der verschiedenen Work-outs ein passendes Programm aussuchen. Wahlweise lassen sich auch die individuellen Trainingsprogramme passend zur aktuellen Tagesform optimieren und bspw. das Leistungsniveau etwas reduzieren.Die JRNY-App ist mit verschiedenen Bowflex-Heimtrainern kompatibel. Auf die "Explore the World"-Funktion kann allerdings nur mit Crosstrainern, Laufbändern und den Fitness-Bikes zugegriffen werden. Unser Kollege Timm Mohn verwendet den Bowflex M8 . Der den ganzen Körper trainierende Crosstrainer kann platzsparend auf engem Raum aufgestellt werden und richtet sich an Menschen, die ausufernde Trainingseinheiten nicht mit ihrem Alltag vereinbaren können. Auch wenn nachfolgend die Verwendung mit der JRNY-App im Fokus steht, lässt sich der M8 auch ganz ohne App-Anbindung verwenden. Anders als bei Kingsmith WalkingPad , welches die gröbsten Daten zwischen Laufband und App abgleicht, bietet die JRNY-Anwendung in Verbindung mit dem M8 nicht nur mit der Fülle der erfassten und anschaulich aufbereiteten Daten einen Mehrwert. Die Live-Strecken ermöglichen, bspw. vor der Kulisse einer verschneiten Berglandschaft das Training durchzuführen. Wintersport-Fans dürften zwar die klirrende Kälte vermissen, sich dabei aber schon mal auf den nächsten Urlaub in den Bergen freuen. Die Auswahl an "Explore the World"-Strecken ist groß. Das Angebot wird zudem regelmäßig um neue Strecken erweitert.Das JRNY-Team hat sich bei der Auswahl der Strecken große Mühe gegeben: Entscheidet man sich bspw. für eine Tour durch Beijing-City, läuft man nicht etwa durch eine kleine Nebengasse, sondern erkundet eine optisch ansprechende Umgebung. Die Training-Einheiten sind grundsätzlich in verschiedenen Intensitätsstufen verfügbar. Die Geschwindigkeit, in der man die Orte erkundet, hängt von den Trainingszielen und -einstellungen ab. Etwas schade sind die Loops, die auftreten, wenn das aufgenommene Video-Material sein Ende erreicht hat. Je nach Länge des Work-outs kann es also vorkommen, dass man einen Teil der Strecke zweimal läuft. Während man mit der JRNY-App die Welt erkundet, behält man den Überblick über das aktuelle Work-out.Indem man die Außenwelt bei den "Explore-the-World"-Strecken in die eigenen vier Wände holt, erlebt man auch in den kälteren Tagen des Jahres etwas von der Welt: Sei es der Eiffelturm oder ein Strand in Australien. Die Anzeige auf dem Bildschirm ist zwar nicht so greifbar, wie es eine Erfahrung mit einer VR-Brille wäre, allerdings vergisst man bereits nach kurzer Zeit, dass man eigentlich im heimischen Wohnzimmer trainiert. Wer die Strecke nicht nur auf dem Smartphone- oder Tablet einsehen will, verbindet etwa das Handy mit einem AirPlay- oder Chromecast-fähigem Gerät und streamt die Strecke bspw. auf einen Fernseher. In einem solchen Setting machen die sorgfältig ausgesuchten Strecken durchaus etwas her und man fühlt sich etwas mehr im Geschehen als nur auf einem mobilen Endgerät. Die Soundausgabe ist in jedem Fall ausreichend und wird nicht vom Fitness-Gerät übertönt. Ein Training ist folglich auch ohne Kopfhörer möglich. Neben den Kommandos des Trainers ertönt auf Wunsch auch Musik, welche beim Training anspornen soll. Die Musikauswahl beinhaltet u.a. 90er und 80er, EDM, Rock und Pop.Verwendet man die App häufig, erhält man vom System Abzeichen für erreichte Meilensteine. Ob man die stetig steigende Anzahl an Laufstrecken läuft oder sich mit bspw. Yoga beschäftigt: Die App JRNY bietet eine Vielzahl an Fitness-Angeboten. Zwar ist die App grundsätzlich kostenlos, allerdings lässt sich mit dem Abo das volle Potenzial der Anwendung, wie die inzwischen 250 Videos, entfalten. Entscheidet man sich für die Mitgliedschaft, schenkt einem der Hersteller das erste Jahr. Folglich kann man die Premium-Funktionen ein Jahr kostenlos nutzen. Die einjährige Probelaufzeit ermöglicht Nutzern, (k)einen möglichen Mehrwert in den App-begleiteten Work-outs festzustellen. Sollte man die App im Anschluss nicht mehr nutzen möchten, lässt sich das Abo ohne weitere finanzielle Aufwendung beenden. Die JRNY-App ist kostenlos im Google Play und Apple App Store verfügbar. Der im Video verwendete M8 hat bereits einen Nachfolger bekommen: Die Serie wurde um den Bowflex M9 mit integriertem Display erweitert. Bowflex-Geräte mit Display verfügen über Amazon Prime, Netflix und andere Streaming-Apps. Ein Smartphone oder Tablet sind folglich für deren Nutzung nicht notwendig. Den M8 gibt es aber weiterhin regulär zu kaufen und lässt sich auch mit anderen gängigen Fitness Apps wie Zwift oder Peloton verwenden.