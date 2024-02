JRNY Fitness-App im Test: Work-out-Erfolge auf neuem Level

Mit JRNY zum Work-out-Erfolg

Bei JRNY handelt es sich um eine Fitness-App für den ganzen Körper, die mit oder ohne extra Fitnessgerät genutzt werden kann. Die App ist für Android und iOS verfügbar. Die Anwendung kann als Work-out-Begleitung wahlweise auf dem Smartphone oder Tablet genutzt werden. Beim Training wird man von Max, der durch die App führt, unterstützt. Die App ist mit 392 Megabyte nicht gerade klein, beinhaltet dafür aber auch viele Video-Trainingseinheiten.Es gibt eine Menge Apps und Zubehör-Artikel für Work-outs. Unser Kollege Timm Mohn nutzt JRNY ( Android iOS ) mit dem Schwinn 590E. Der Ellipsentrainer kann über zwei Räder auf der Front durch die Wohnung geschoben werden. Hierfür wird der 590E an der Rückseite angehoben. Die Grifffläche ist gut erreichbar und griffig: Man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, den Trainer aus der Hand zu verlieren. Für einen festen Stand während des Trainings sorgen insgesamt vier Standfüße. Ellipsentrainer-typisch sind die Pedale überdimensional groß und würden sogar für XXL-Clownsschuhe ausreichen.Im Test zeigt sich: Mit Schuhgröße 47 hat man keine Probleme. Die Pedale setzen den 590E in Schwung. Da es sich aber um ein smartes Fitnessgerät handelt, muss zunächst der Kaltstecker angeschlossen werden. Über dem Stromanschluss sitzt auch der On- und Off-Button. Schwinn legt einen Kaltstecker mit Adapter für mehrere Länder bei. Sobald die Stromversorgung etabliert wurde, startet der Ellipsentrainer. Nach etwa 11,5 Sekunden ertönt das erste Bootgeräusch. Alles, was danach zu tun ist: Turnschuhe anziehen, Wasserflasche auffüllen und die App mit dem Schwinn 590E verbinden.Startet man JRNY das erste Mal, müssen zunächst die Datenschutzerklärung und Nutzungsrichtlinien akzeptiert werden. Hat man beides ausführlich studiert, kann die App-Nutzung losgehen. Die Anwendung informiert regelmäßig über Neuerungen, die das Work-out-Erlebnis verbessern sollen. Gerade erst wurde das Hantel-Training überarbeitet: Neu dazu gekommen ist die Bewegungserkennung, genannt "Motion Tracking". Die App erfasst, wie man sich beim Hantel-Training bewegt und kann daraufhin Tipps zur Körperhaltung geben. Die JRNY-App oder besser gesagt Max zählt die Wiederholungen, sodass die Sport treibende Person sich vollkommen aufs Training konzentrieren kann. Wenn das Potenzial besteht, die Haltung zu verbessern, wird dies sprachlich mitgeteilt. Die JRNY-App setzt Gewichtsziele anhand des bisherigen Hanteltrainings fest und kann so beim gesunden Aufbau von Muskeln helfen. Am Ende der Einführung landet man auf der For-you-Seite der Fitness-App.Damit JRNY einen für Work-outs motivieren kann, sollte man die Push-Benachrichtigungen aktivieren. So wird man immer mal wieder im Alltag daran erinnert, dass man sich mehr bewegen sollte bzw. wollte. Die App erfragt im Einrichtungsprozess allerhand Daten, wie etwa das Geschlecht, die Größe und das aktuelle Gewicht. Die Informationen nutzt JRNY, um das Training auf die Sport treibende Person abzustimmen. Im Tagebuch-Tab, der auch Journal genannt wird, erhält man eine Übersicht über vergangene Work-outs. Dieser Bereich sowie der Bereich "Past-Work-outs" werden im Laufe der Zeit automatisch mit Informationen gefüllt. Es ist erfreulich, dass der Datenabgleich bei JRNY so stark im Vordergrund steht. Andere Fitness-Anbieter, wie etwa WalkingPad , versagen auch Jahre nach Produkteinführung in dieser Kategorie auf ganzer Linie.Die Fitness-App JRNY kann verwendet werden, um sich Ziele zu setzen und diese anschließend auch zu erreichen. Die Anwendung unterscheidet in zwei Bereiche: Fitness- und Work-out-Ziele. Zu Ersterem kann der Gewichtsverlust gehören, aber auch das persönliche Wohlbefinden lässt sich in den Mittelpunkt rücken. Die Work-out-Ziele befassen sich mit der Dauer, der Häufigkeit und der Distanz eines Work-outs. Zunächst sollte man sich erreichbare Ziele setzen, um über Erfolgserlebnisse weitere Motivation zu schaffen. Gerade das Antrainieren von regelmäßigen Sporteinheiten stellen einen wesentlichen Punkt beim Erreichen persönlicher Ziele dar. Im Profil besteht die Möglichkeit, Apps und Services zu JRNY hinzuzufügen. Dazu gehört Apple Health . Verbindet man JRNY mit Apple Health, werden die Sporteinheiten automatisch in die Apple-eigene Work-out-History eingetragen. Die Verbindung der beiden Apps ist nur auf iOS-Geräten möglich. Auch wenn das Training mit der Android-App durchgeführt wurde, überträgt JRNY die Work-out-Daten an Health, sobald die Daten mit der iOS-App abgeglichen wurden. Den Work-out-Erfolg kann einem aber ohnehin niemand mehr nehmen.JRNY ist grundsätzlich kostenlos nutzbar. Allerdings können mit einem Abonnement mehr Features freigeschaltet werden. Es gibt zwei verschiedene Abo-Modelle: Das günstigere ist für die kompatiblen Geräte ohne Touchscreen geeignet. Für den Schwinn 590E ist somit die 99 Euro Mitgliedschaft, genannt "Mobile only", ausreichend. Damit man sich ausprobieren kann, erhält man zwei Monate gratis. Da gerade die Video-Kurse sehr viel Spaß machen, dürfte der Zeitraum ausreichen, um eine Entscheidung bezüglich des Abos zu fällen. Sollte der Funke in den ersten Abonnement-Monaten doch nicht überspringen, kann das Abo jederzeit gekündigt werden. Der im Test verwendete Schwinn 590E ist für 1799 Euro bei Sport-Tiedje verfügbar.