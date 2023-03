Windows: Viel Netzwerkspeicher des Hosters ins System einbinden

Wer mehr Platz auf seinem Online-Speicher benötigt, als man bei den Gratis-Clouddiensten bekommt, oder aus guten Gründen nicht auf Google & Co. vertrauen will, kann sich auch bei einem hiesigen Hoster für einen überschaubaren Betrag Kapazität buchen. Bei Hetzner bekommt man beispielsweise ein Terabyte für weniger als vier Euro pro Monat - es gibt also richtig viel Platz für den Bruchteil eines Streaming-Abos.Die Kollegen von Sempervideo zeigen hier, wie man die wichtigsten Einrichtungen vornimmt und den externen Speicherplatz vor allem in das lokale Windows-Dateisystem einbindet. Das ist recht einfach über den Explorer möglich. Sinnvoll ist es dabei, den Cloud-Speicher als Netzlaufwerk zu verbinden. Denn dann ist der Storage als eigenes Laufwerk ansprechbar und kann direkt auch von allen Anwendungen genutzt werden - das ist bei der alternativen Einbindung einer Netzwerkadresse als Verzeichnis nicht unbedingt möglich.