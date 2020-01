Zotac zeigt seine ersten Barebone-Systeme mit AMDs Ryzen-CPUs

WinFuture berichtet aus Las Vegas

Zotac hat auf der CES in Las Vegas eine komplette Premiere im Gepäck: Das Unternehmen hat seinen ersten Mini-PC mitgebracht, der mit einem Ryzen-Prozessor von AMD ausgestattet ist. Die Zbox Nano kommt dabei im gewohnten Kompakt-Gehäuse, die es in Sachen Anschluss-Möglichkeiten durchaus mit manchem großen Rechner aufnehmen kann.Hinzu kommt, dass die Systeme sogar erweiterbar sind. Wird die Boden-Abdeckung geöffnet, kann der Nutzer beispielsweise die RAM-Slots nach Bedarf belegen. Weiterhin kann eine M.2-SSD oder eine kleine Festplatte untergebracht werden. Derzeit ist noch unklar, was die AMD-basierten Systeme kosten sollen. Auf diese Information und die endgültige Ausstattung wird der interessierte Nutzer noch einige Wochen warten müssen.