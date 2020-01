Zotac bringt noch flachere Mini-PCs mit beeindruckender Ausstattung

WinFuture berichtet aus Las Vegas

Auch auf der Elektronikmesse CES hat Zotac wieder einmal neue PCs in sehr kompakter Bauform im Angebot. Zu diesen gehört die Zbox Edge, die auf Basis von Intel-Prozessoren entwickelt wurde. Das System ist noch einmal flacher als die meisten anderen Zbox-Produkte, kommt dabei aber mit einer bemerkenswerten Ausstattung daher.So gibt es den Rechner beispielsweise in komplett passiv gekühlten Varianten mit Intels stromsparendsten Prozessoren, die heute unter den Marken Celeron und Pentium verkauft werden. Wer mehr Leistung benötigt, bekommt aber auch Modelle mit stärkerer CPU, die dann aktiv gekühlt wird. Auch das ist aber kein Problem, da der Lüfter wirklich leise arbeitet. Weiterhin wird eine recht umfangreiche Ausstattung mit Anschlussmöglichkeiten geboten - so gibt es unter anderem zwei Ethernet-Ports, HDMI, Displayport und verschiedenes USB.