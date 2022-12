VisorTech: Smartes Tüschloss mit Code, Transponder und App

Viele Transponder

Beim VisorTech-Codeschloss handelt es sich um einen elektronischen Tür-Schließzylinder mit Smartphone-Anbindung. Das Türschloss lässt sich per App, Pin-Code und Transponder freischalten. Für die Verbindung zum Smartphone verwendet das Schloss Bluetooth 4.0. Das VisorTech-Codeschloss kann bei Temperaturen von -40 bis +80 °C genutzt werden. Die Gesamtlänge des Schlosses variiert zwischen 19 und 24 Zentimetern. Das Schloss eignet sich insbesondere auch für alle Menschen, die mehreren Personen Zugang zur Wohnung gewährleisten wollen. Die konkrete Modellbezeichnung des getesteten Schlosses lautet TSZ-520.ip.Alles, was für den Einbau und die Verwendung notwendig ist, legt der Hersteller bei. Dazu gehören drei Transponder, deren Anzahl auf bis zu 20 Stück erweitert werden kann. Wie das Schloss eingebaut wird, ist in der Anleitung erklärt. Vor dem Einbau lohnt es sich, alle wichtigen Nummern des Schlosses auf einem Zettel zu notieren. Wie im Handbuch beschrieben ist auf Mittelstück die Super-Admin-Pin und die ID vermerkt. Ist das Schloss eingebaut, sieht man von Außen nur noch die Seite mit Pin-Code-Eingabe sowie den Knauf in Richtung Wohnung. Jener konnte sich in den vergangenen Monaten als griffig beweisen. Sind alle wichtigen Daten aufgeschrieben, kann das Schloss eingebaut werden. Damit das Codeschloss funktioniert, müssen drei Batterien eingebaut werden. VisorTech hat am äußeren Rand eine Grafik angebracht, welche die richtige Position der Batterien anzeigt. Im Test hält das Schloss bereits ein halbes Jahr ohne Batterie-Tausch aus. Über ein Icon auf dem Display wird über den aktuellen Akkustand informiert. Für eine lange Laufzeit empfehlen sich Eneloop Pro-Akkus. Das Schloss kann im Anschluss eingebaut werden. Das Öffnen und Schließen der Tür ist leise genug, um noch schlafende Personen nicht zu wecken.Der Austausch eines Wohnungsschlosses ist auch ohne Einverständnis der Vermieter möglich. Die Nachbarn allerdings bemerken den Wechsel erfahrungsgemäß rasch. In nur wenigen Schritten ist die Installation des neuen Schlosses erledigt. Wurde das neue Codeschloss installiert, kann die kostenlose App heruntergeladen werden ( Android iOS ). Zum App-Start möchte diese Mitteilungen senden und Bluetooth verwenden dürfen. Da das Schloss mit der App via Bluetooth kommuniziert, stimmte unser Kollege Timm Mohn den App-Anfragen zu. Hat man im Anschluss die Benutzervereinbarungen und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert, kann kostenlos ein Account angelegt werden. Mit jenem hinterlegt, lässt sich das soeben installierte Schloss in der App hinzufügen.Über die App lässt sich auch die Firmware auf den neuesten Stand bringen. Die App gibt außerdem eine Übersicht darüber, wann das Schloss wie verwendet wurde. Es ist genau aufgelistet, welcher Nutzer wann ab- und aufgeschlossen hat. Über die App können Berechtigungen zum Öffnen und Schließen hinzugefügt werden. Nach der erstmaligen Einrichtung verwendet man die App seltener. Über eine Smarthome-Anbindung verfügt die App leider nicht. Wer mit Alexa die Tür öffnen möchte, wählt das Modell TSZ-520.ip Paketen von Pearl liegt auch immer ein Werbe-Heftchen bei. Jene können dazu inspirieren, neue Transponder zukaufen. Mit sechs Transpondern kann man auch die engsten Freunde und eine eventuelle Putzfee versorgen. Im Test wurde das Schloss in einer Privatwohnung installiert. Die 20 möglichen Transponder dürften wohl eher kleine Firmen ausnutzen. Zusätzlich lassen sich 9 Codes vergeben. Mit dem Master Pin-Code kommt man folglich auf 10 Pin-Codes zum Öffnen der Tür. Pins können 6-12 Ziffern lang sein. Ob man den PIN-Code oder die Transponder verwendet, dürfte vor allem auf eigene Präferenzen zurückgehen. Die Tasten sind groß genug, um ohne Fehleingaben gedrückt zu werden. Der Hersteller gibt an, dass das Schloss 10 Millionen Schließvorgänge aushält, bevor es ausgetauscht werden muss. Wie die IP65-Zertifizierung zeigt, ist das Schloss gegen den Eintritt von Staub- und Wasser geschützt.Mit dem elektronischen Tür-Schließzylinder mit Smartphone-Anbindung wird das Auf- und Zuschließen einer Tür deutlich einfacher. Aktuell ist das Schloss für 109,99 Euro bei Pearl verfügbar. Mit den Versandkosten liegt der Endpreis bei 111,98 Euro. Der Versandhändler bietet das Schloss auch auf Amazon an. Dort ist es mit 113,44 etwas teurer. Der Express-Versand ist hier allerdings bereits drin, der bei Pearl einen Euro extra kosten würden. Insgesamt stellt der VisorTech-Türöffner ein praktisches Upgrade für die heimischen vier Wände bzw. die Wohnungstür dar.