Unihertz Titan Pocket: Android-Smartphone mit QWERTY-Tastatur

Inkl. Infrarot-Port

Beim Unihertz Titan Pocket handelt es sich um kleines Android-Smartphone mit QWERTY-Tastatur. Das Display des Titan Pocket misst 3,1 Zoll (7,87 cm) und ist damit kleiner als das der meisten Android-Displays dieser Tage. 128 GB interner Speicher sowie 6 GB Arbeitsspeicher sind mit an Bord. as 4G Dual-SIM Smartphone bietet Platz für zwei Nano-SIM-Karten sowie für eine SD-Karte. Das Rugged-Smartphone verfügt über GPS, NFC für Google Pay und einen 4.000 mAh Akku. Im Inneren des Unihertz Titan Pocket arbeitet ein 2GHz OctaCore Prozessor. Kabellose Kopfhörer können über Bluetooth 4.1 verbunden werden. Schließt man Kopfhörer über den 3,5mm Klinke-Ausgang an, ist es möglich, FM-Radio zu empfangen. Die wenigsten Smartphones verfügen dieser Tage über diese Möglichkeit. Stattdessen ist man oft auf Internet-Radio angewiesen.Die Tastatur kann mit einem guten Druckpunkt überzeugen. Wer das Unihertz Titan Pocket wegen jener kauft, findet ein durchdachtes Layout vor. Leider bietet Unihertz keine QWERTZ-Variante des Gerätes an. Das Tippen auf dem Smartphone weckt nostalgische Gefühle an BlackBerry und andere Tastatur-Smartphones. Sonderzeichen werden über die FN- und ALT-Taste erreicht. Deren Platzierung wirkt zunächst ungewöhnlich; die Irritierung hält aber erfreulicherweise nicht lange an. Verwendet man das Unihertz Titan Pocket einige Tage, fällt die neuartige Fingerbewegung nicht mehr weiter auf. Tippt man hingegen einige Zeit mit dem Titan Pocket, gestaltet sich der Umstieg auf einen herkömmlichen Touchscreen ähnlich schwer wie bei der Smartphone-Zeitwende. Da das Titan Pocket eine physische Tastatur besitzt, wird für eventuelle Eingaben kein Platz auf dem 3,1-Zoll-Display belegt. Die Display-Diagonale ist ungewohnt klein, selbst wenn man von einem iPhone 4 wechselt. Wer bereits ein 6-Zoll-Smartphone nutzt, wird einige Zeit benötigen, um sich umzugewöhnen. Nicht nur die Größe des Bildschirms ist besonders: Anders als bei den meisten aktuellen Smartphones verfügt das Titan Pocket über ein nahezu quadratisches Display, das mit 716 x 720 Pixeln auflöst.Direkt unter dem Bildschirm befindet sich der Fingerabdrucksensor. Über jenen kann das Smartphone bequem entsperrt und Passwörter übersprungen werden. Die Fingerabdruck-Einrichtung gelingt leicht. Im Alltag lässt sich das Unihertz Titan Pocket schnell mit jenem entsperren. Auf der Oberseite hat der Hersteller einen Infrarot-Port angebracht. Mit jenem kann bspw. die Klimaanlage oder der Fernseher bedient werden. Seitlich befindet sich ein programmierbarer Button. Über jenen lassen sich vom Nutzer festgelegte Apps starten. Spielt man bspw. gern ein bestimmtes Spiel und möchte dies mit möglichst wenig Aufwand aufrufen, ist dies über den Button auf der rechten Seite möglich. Beim Unihertz Titan Pocket handelt es sich um ein Dual-SIM-Smartphone mit Dual-Standby. Telefoniert man auf einer Leitung, kann man folglich mit der anderen SIM-Karte weiterhin das Datenvolumen verwenden.Der 4.000 mAh Akku ermöglicht dem Titan Pocket eine lange Laufzeit. Drei bis vier Tage sind ohne Weiteres möglich. Wechselt man vom Titan Pocket zurück auf ein iPhone, fällt einem erst auf, wie oft herkömmliche Smartphones eigentlich geladen werden müssen. An den Konform der langen Akkulaufzeit gewöhnt man sich beim Rugged Smartphone rasch. Wireless-Charging ist nicht möglich. Das Unihertz Titan Pocket wird über USB-C geladen. Leider ist es nicht möglich, den Akku austauschen. Der USB-Port unterstützt USB-OTG, sodass man bspw. auch Tastaturen oder USB-Sticks anschließen kann. Je nach Temperatur kann hier auch ein USB-Ventilator mit Strom versorgt werden.Auf der Rückseite sitzt eine 16-Megapixel-Kamera mit Autofokus. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf. Beide Kameras machen bei Tageslicht annehmbare Bilder, deren Qualität im Low Light merklich abnimmt. Es gilt allerdings zu bedenken, dass das Unihertz Titan Pocket in erster Linie kein Kamera-Smartphone ist. Dafür beschreibt der Hersteller das Outdoor-Smartphone als Drop-Resistant. Im zurückliegenden Jahr war es bei unserem Kollegen Timm Mohn nicht nötig, dieses Feature auszuprobieren. In der täglichen Nutzung gilt es zu beachten: Das Unihertz Titan Pocket ist nicht wasserdicht, auch wenn es äußerlich den Eindruck macht. Es sollte folglich nicht ins Wasser fallen. Smartphones sind mit physischer Tastatur sind derweil sehr selten geworden. Leider gibt es keine QWERTZ-Variante der Tastatur. Auf Amazon ist das Titan Pocket tagesaktuell für 299,99 Euro verfügbar