UPerfect UGame K118: Portabler Monitor mit 2K-Panel im Test

2K-Auflösung

Beim UPerfect UGame K118 handelt es sich um einen mobilen 18-Zoll-Monitor. Das IPS-Panel liefert ein 2K-Bild in 16:10. HDR10, FreeSync und Gaming mit 114 Hz werden unterstützt. Der Hersteller gibt den Betrachtungswinkel mit 178° Grad und das Kontrastverhältnis mit 1000:1 an. An der linken Seite des Bildschirms befinden sich zwei USB-C-Ports sowie der Mini-HDMI-Eingang, welcher mit "HD" gekennzeichnet wurde. Außerdem können externe Lautsprecher oder Kopfhörer über den Klinkenanschluss mit dem K118 verbunden werden. Je nach USB-Anschluss am PC wird kein extra Netzteil benötigt, da USB4-Anschlüsse für die Stromversorgung genutzt werden können. Im Betrieb beläuft sich der Stromverbrauch auf 12 Watt. Der K118 bringt gerade einmal 1,04 Kilogramm auf die Waage.Mit dabei ist eine kleine Anleitung sowie ein Zubehör-Kästchen mit USB-C-Netzteil. Im vorliegenden Fall hat besagtes Ladegerät ein Spulenfiepen verursacht und wurde daher ausgetauscht. Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme kann das Zubehör-Teil leicht ausgetauscht werden. In einem weiteren Kistchen befinden sich ein HDMI auf Mini-HDMI-Kabel sowie zwei USB-C-Kabel. Der Bildschirm wird bei der Auslieferung von einem Transportcase ummantelt, welches auch zur Positionierung des Bildschirms genutzt werden kann. Es ist vorbildlich, dass UPerfect theoretisch alles, was zum Start benötigt wird, beilegt.Der Monitor löst mit 2560 x 1600 Pixeln auf. Für Gaming und Videos ist die Auflösung gut geeignet. In Windows dürften aber die meisten die Skalierung anheben: Durch die 2K-Auflösung sind Browser und Explorer einfach etwas zu klein, um bedient zu werden. Der in die Jahre gekommene Kollege Timm Mohn gibt zu: Jüngere Leute könnten damit weniger Probleme haben. Laut Hersteller werden 100 % des gebräuchlichen Film-Farbraums DCI-P3 abgedeckt. Während der alltäglichen Benutzung wirken Farben in Filmen und Serien kräftig und satt. UPerfect gibt die maximale Helligkeit mit 300cd/m² an.Zwar verbaut der Hersteller zwei 1-Watt-Lautsprecher im Inneren des Monitors, wirklich überzeugen kann deren Sound-Qualität jedoch nicht. Die meisten Menschen dürften sich ein Sound-System dazu kaufen oder Kopfhörer verwenden. Die schwache Leistung ist sicherlich der kompakten Bauweise geschuldet. Für eine Runde lockere Runde Nintendo Switch reicht die Soundleistung zwar aus, einem Film wird man über die internen Lautsprecher aber nicht zuhören wollen.Auf der Rückseite des UPerfect UGame K118 wurde ein VESA-Mount eingelassen, um bspw. einen Mini-PC zu befestigen oder um den Bildschirm auf einen Monitor-Arm zu schrauben. Eine solche Installation reduziert allerdings den mobilen Gedanken des K118: Der 1,04 Kilogramm leichte Monitor passt gut ins Handgepäck und fällt im Rucksack nicht weiter auf. Gleichzeitig kann er beim mobilen Arbeiten durchaus praktisch sein. Aktuell ist der Monitor für 279,99 Dollar bei Uperfect verfügbar . Im Rahmen der aktuellen Shopping-Angebote gibts die "3 Jahre Garantie", die regulär für 39,99 Euro angeboten wird, kostenlos dazu.