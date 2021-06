TerraMaster F2-422: Kompakteres NAS mit 10GbE-Anbindung

Positiv

10GbE RJ45-Anschluss für schnelle Geschwindigkeiten

Unterstützt Single, JBOD, RAID 0 & RAID 1

Platzsparend mit 2 Bays, aber auch mit 8 Bays verfügbar

Kompatibel mit 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Festplatten

Anbindung an OneDrive & GoogleDrive Sync

Werkzeug wird mitgeliefert

Einfache Installation

Leise Arbeitsweise (Lüfter-Regulierung in Settings möglich)

Apps auf verschiedenen Plattformen vorhanden

Freier, leichtzugänglicher Ram-Slot

Schneller Support bei Problemen

Kann später ein zweites Leben als Windows-PC eingehaucht werden

Sehr günstiger Einstiegspreis

Neutral

Apps anderer Hersteller geben mehr Informationen während der Nutzung

Gewinnt keinen Schönheitswettbewerb

Negativ

Kein USB-C

Nach den guten Erfahrungen mit dem TerraMaster F4-210 hat unser Kollege Timm Mohn sein NAS-System geupgraded und verkleinert. Das F2-422 bietet im Vergleich zur 210er-Reihe 4K-Transcoding bei 30fps und einen 10GbE-Netzwerkanschluss. Auch die USB-Ports erweisen sich als nützlich: Wer bereits Daten auf einem USB-Stick hat, kann jenen anschließen und andere Personen auf den USB-Stick über das Netzwerk zugreifen lassen. Die Vielfalt an Anschlüssen des NAS beinhaltet auch einen HDMI-Port, um das System direkt an einen Monitor anzuschließen.Ähnlich wie die 210er-Reihe kann das NAS als Datensilo überzeugen: Die Daten werden schnell übertragen und können fortan abgerufen werden. Durch eine Einbindung in Kodi lassen sich beispielsweise Filme direkt über das NAS streamen. Den Füllstand und andere Daten wie die Temperatur behält man über das Linux-basierte Cockpit im Blick. Je nach verbauten Festplatten kann es hier nämlich ratsam sein, die Lüfter mehr arbeiten zu lassen. In der Regel erfolgt der Betrieb aber angenehm leise.TerraMaster vertreibt das NAS ohne Festplatten. Kunden können sich folglich selbst überlegen, von welchem Hersteller sie Festplatten verbauen möchten und wie groß diese sein sollen. Das F2-422 kann maximal 32 TB Speicherplatz aufnehmen. Auch wenn das hier vorgestellte NAS mit nur zwei Bays daherkommt, können Nutzer auf Wunsch auch eine Version mit 4, 5 oder 8 Bays erwerben. Bei der 8-Bay-Variante können Nutzer auf 128 TB Speicherplatz zurückgreifen.