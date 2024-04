Tenways: So nutzt man die Smartphone-App zum E-Bike richtig

Koppeln ist wichtig

Das Tenways CGO800S kann Fahrradtouren aufzeichnen und in der herstellereigenen App eintragen. Dies ist wahlweise über die Auto-Record-Funktion oder manuell möglich. Wer die manuelle Version vorzieht, sollte die richtigen Schritte beachten, damit die Strecke auf jeden Fall aufgezeichnet wird. Grundsätzlich verfügen alle Fahrräder des niederländischen Herstellers über Bluetooth, sodass auch bei den Einsteigermodellen die Work-out-Daten erhoben werden.Um eine Tour aufzunehmen, öffnet man die kostenlose Tenways-App, die im App-Store und im Play Store verfügbar ist. Sobald das Fahrrad eingeschaltet ist, verbindet sich CGO800S mit dem Smartphone. Die nun bestehende Bluetooth-Verbindung wird zum einen in der App angezeigt, als auch auf dem Fahrrad-Display. Tenways nutzt zwei Kettenglieder, die miteinander verbunden sind, auf dem Fahrrad-Display, um das erfolgreiche Pairing zu visualisieren. In der App drückt man auf die Km/h-Anzeige, wodurch sich das Aufnahme-Fenster öffnet. In der Fahrübersicht werden die aktuelle Geschwindigkeit, die durchschnittliche Geschwindigkeit und die Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Sobald der rote Record-Button gedrückt wird, zeichnet das Fahrrad die Strecke auf.Ob man für die Aufzeichnung lieber die automatische oder manuelle Funktion nutzt, bleibt jedem selbst überlassen. Bei der manuellen Variante sollte man jedoch darauf achten, das Smartphone zu koppeln, sodass keine Daten verloren gehen. Den App-Bewertungen ist zu entnehmen, dass die automatische Aufzeichnung nur bedingt gelingt. Eine nicht aufgezeichnete Fahrt kann, je nachdem wie ernst es einem mit dem Protokoll ist, durchaus ärgerlich sein. Deswegen verwendet unser Kollege Timm Mohn stets die manuelle Aufzeichnung.Sobald man das Ziel erreicht hat, kann man über die App die Aufzeichnung beenden. Dafür muss der rote Stopp-Button längere Zeit gedrückt werden. Dadurch soll wahrscheinlich vermieden werden, dass man versehentlich die Aufzeichnung frühzeitig abbricht. Hat man die Tour erfolgreich abgeschlossen, zeigt die App an, dass die Fahrdaten hochgeladen werden. Man sollte folglich auf keinen Fall die App direkt schließen, um einen Datenverlust zu vermeiden. Jede aufgezeichnete Fahrradtour hilft der App dabei, die Reichweiten-Angabe genauer darzustellen. Die Smartphone-Anwendung sammelt mit jeder Fahrt Statistiken zur CO₂-Reduktion. Nimmt man sich folglich die Zeit, jede Fahrt manuell zu tracken, erhält man in allen Bereichen ein genaues Ergebnis. Egal, ob es die Strecke zum Bahnhof, zum Bäcker oder zur Schule ist: Das CGO800S zeichnet auf, wie schnell man ist, welche Distanz man zurückgelegt hat und wie viele Kalorien man in etwa verbraucht hat. Derzeit ist das Tenways CGO800S für 1.899 Euro beim Hersteller selbst verfügbar.