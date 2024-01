Blinker am Fahrrad: Tenways gibt einen Vorgeschmack auf die Pläne

Keine automatische Abschaltung

Biegt man mit einem Fahrrad oder E-Bike ab, wird dies in der Regel über Handzeichen kommuniziert. Die Bundesregierung plant, eine weitere Richtungsanzeige beim Abbiegen mit dem Drahtesel zu legalisieren: den Blinker. Anders als beim Auto oder Motorrad muss bis jetzt noch der Lenker losgelassen werden, um mit dem E-Bike zu signalisieren, dass man die Richtung ändern möchte. Das ist mitunter waghalsig, beispielsweise, wenn man parallel bremsen muss. Die erhöhte Anzahl an Fahrrad-Unfällen bringt das Verkehrsministerium allerdings in Zugzwang: Wie soll die wachsende Anzahl an Verletzungen im Straßenverkehr reduziert werden? Die Antwort hierauf scheint wohl der Fahrtrichtungsanzeiger zu sein.In Deutschland fahren straßenzugelassene E-Bikes mit Motorunterstützung bis zu 25 km/h. Biegt man mit dem E-Bike ab, ohne dabei ein Handzeichen zugeben, wird im schlimmsten Fall ein Bußgeld von 10 Euro fällig. Gerade ältere Menschen fühlen sich allerdings unsicher, wenn sie den E-Bike-Lenker loslassen. Auch unser Kollege Timm Mohn lässt die Hände gern fest am Lenker.Ein Blinker hat vor allem nachts große Vorteile: in der Dunkelheit ist ein blinkendes Licht deutlicher besser zu sehen, als ein ausgestreckter Arm, der meist ohne Reflektoren daherkommt. Aber Achtung: Fahrradblinker sind aktuell nur bei mehrspurigen Fahrrädern erlaubt. Wessen Fahrrad also nur über zwei statt drei oder vier Räder verfügt, darf aktuell nicht blinken. Die Straßen­verkehrs­zulas­sungs­ordnung (StVZO) sieht eine weitere Ausnahme für Fährräder mit Aufbau vor. Dazu gehören Drahtesel, die Menschen­gruppen befördern können. Diese verfügen größtenteils über einen Regenschutz oder Ähnliches, der mitunter Handzeichen verdecken kann.Nicht unerwähnt soll bleiben, dass ein Fahrt­richtungs­anzeiger nur dann sinnvoll genutzt werden kann, wenn über jenen auch wirklich die Richtung aufgezeigt wird. Nach dem Abbiegen muss der Blinker auch wieder ausgeschaltet werden, um Autofahrer und Passanten nicht zu verwirren. Im Gegensatz zum Rollern wie dem NIU MQI GT merkt das E-Bike nicht, dass der Richtungswechsel vollzogen wurde. Der Leihroller-Anbieter Tier hat deswegen die Anzeigedauer des Blinkers in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Fahrradbesitzer, die regelmäßig nur einen Drahtesel fahren, sich langfristig besser mit der Blinkeranlage auskennen, als Gelegenheitsfahrer.Blinker sollen weiterhin nur ein optionales Feature beim Fahrrad darstellen. Es ist folglich anzunehmen, dass der Fahrtrichtungsanzeiger wahlweise ein teures Extra oder nur bei Premium-Modellen vorzufinden sein wird. Einige wenige E-Bikes verfügen heute schon über einen Blinker: Das Tenways CGO800S hat bereits einen im Rücklicht verbaut. Wer bereits zum Abbiegen geblinkt hat, weiß um den Komfort dieser Lösung bestens Bescheid. Da Blinker derzeit laut StVZO nicht zugelassen sind, sollte das Feature aber erst nach der Novelle verwendet werden. Fit für die Zukunft ist das niederländische Fahrrad, welches aktuell für 1899 Euro beim Hersteller verfügbar ist, auf jeden Fall. Laut medialer Berichterstattung soll die Gesetzesänderung sehr zeitnah umgesetzt werden.