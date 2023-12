Tele-Zoom im Fokus: Neue Objektive von Tamron und Sigma im Test

Tele-Zoom-Objektive gehören bei den meisten Nutzern zur guten Ausstattung - und gerade hier ist die Auswahl auch ziemlich groß. Zwei neuere Modelle sind das Sigma 70-200 mm Sports und das Tamron 70-180 mm G2. Beide Objektive müssen nun im Test bei den Kollegen von ValueTech TV gegeneinander antreten.Preislich und von der Qualität unterscheiden sich die beiden Objektive kaum. Allerdings gibt es doch erhebliche Unterschiede. So ist das Sigma-Objektiv fast ein halbes Kilogramm schwerer, was sich beim Einsatz unterwegs schnell bemerbar machen kann. Dafür bringt es aber auch einen innenliegenden Zoom und mehr Funktionen mit. Hier muss sich der Nutzer also entscheiden, was genau ihm wichtiger ist.